Güncel

Sosyal medya paylaşımları polisin dikkatini çekti! Meğer çeşitli suçlardan 4 yıldır aranıyormuş

Adana'da hakkında 4 yıldır arama kararı olan ve çeşitli suçlardan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 10:01
Sosyal medya paylaşımları polisin dikkatini çekti! Meğer çeşitli suçlardan 4 yıldır aranıyormuş
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularla ilgili paylaşımlar yapan ve yazdığı 7 kitabı internet sitelerinde satışa sunan kişinin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.

4 YILDIR ARANIYORDU

Ekipler, "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla yaptığı veri analizi sonucunda şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 7 ay 12 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 4 yıldır aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu belirledi.

Evrensal'ın, "hakaret", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "dolandırıcılık" suçlarından da arandığı tespit edildi.

VİLLADAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri, Evransal'ın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan hükümlüyü ikametin bahçesinde yakaladı.

İMZA GÜNLERİ DÜZENLEDİ KONFERANSLAR VERDİ

Evde 1123 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 cep telefonu, harici bellek, 240 avro, 1780 sterlin ve 34 bin liraya da el koydu.

Evrensal'ın sahte isimle yazdığı kitaplar için Adana, İstanbul, Bursa, Mersin ve Mardin'de imza günü düzenlediği ve konferans verdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

