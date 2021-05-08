İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mayıs 2021 Cumartesi / 26 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan zanlılara polis baskını
Güncel

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan zanlılara polis baskını

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları öne sürüyen biri kadın iki şüpheli ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

DHA08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:28 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:28
ABONE OL

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün saat 15.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde T.Ö. ve Y.G.Ç.'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada T.Ö.'nün üzerinde 6.7 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken bu kişiler gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturmada bu kişilerin sosyal medya üzerinde bağlantı kurdukları kişilerden uyuşturucu maddeyi satın aldıkları belirlendi. Yine aynı mahallede bir evde yapılan aramada A.K.adlı kadın ile 18 yaşından küçük M.A.K.gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 58.79 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışında kullanıldığı sanılan 2 cep telefonu ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Sokakta uyuşturucu ile yakalanan T.Ö. ve Y.G.Ç. ifadelerinin alınması ardından adli makamların talimatı ile serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan haklarında işlem yapılan A.K. ve M.A.K. ile ilgili soruşturmaya Asayiş Büro'da devam ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.