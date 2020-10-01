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Sosyal Medya Yasası'na ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 1 ay süre verildi

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, 'sosyal medya yasası'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 1 ay süre verildi.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 16:48
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Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen ve bugün yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK temsilcileri katıldı. Toplantıda, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENLER PARA CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Kanunun içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslarla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, sosyal medya temsilcilerine yasaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 1 ay süre verildi.

Söz konusu süre, düzenlemeye ilişkin usul ve esaslarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Ağustos ayında ilk bilgilendirmenin yapıldığı sosyal ağ sağlayıcısı temsilcileri, kanun çerçevesinde yayınlanacak usul ve esaslara ilişkin görüşlerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Sayan, görüşmeye ilişkin videoyu twitter hesabından paylaştı.

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