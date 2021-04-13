Sosyal medyada 12 Nisan alçaklığı

13 Nisan 2021 Salı 08:58 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 08:58

Sosyal medyadaki 12 Nisan etiketiyle kadınların taciz edilmesini ve katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial yarattı. Emniyet Genel Müdürlüğü, siber ekiplerince sosyal medya teröristlerinin tek tek tespitine başlandığını duyurdu.

Sosyal medyada #12Nisan ve #tecavüz gibi etiketlerle yapılan paylaşımlar kan dondurdu. Siber zorbaların kadınların tecavüze uğramasını ve katledilmesini teşvik eden paylaşımları infial uyandırdı. Binlerce kişinin tepkisini çeken skandal olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçti.

7/24 SANAL DEVRİYE EKİPLERİ

#12Nisan etiketi adı altında yapılan paylaşımların içerikleri itibarıyla sosyal medya terörü olarak değerlendirildiğini bildiren Emniyet'in açıklamasında şöyle denildi: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır."

3'ÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Paylaşımların arkasında yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen 3 kişinin olduğu iddia edildi. Zanlıların gözaltına alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan alçak paylaşımlara tepki gösterenler 'tecavüzün mizahı olmaz' başlığıyla bir kampanya başlattı.