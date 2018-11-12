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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklandı

Kocaeli'de, sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

  • AA
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Kocaeli'de, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Derince ilçesinde ikamet eden U.K. hakkında, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları yerel medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi. 

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