CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıklıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahnede açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise yeni ekonomi danışmanlarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olarak duyurduğu Jeremy Rifkin uzaktan bağlantı ile organizasyona katıldı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Öte yandan Rifkin'in konuşması sırasında protokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU, JEREMY RİFKİN'İ BAŞDANIŞMANI OLARAK İTHAL ETTİ

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekonomi danışma kadrosunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA RİFKİN KONUŞTU

Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında danışmanlarını tanıttı, sözü Jeremy Rifkin'e bıraktı. Rifkin, organizasyona uzaktan bağlantı ile katıldı.

ÇEVİRİ KULAKLIK OLMAYINCA KARIŞIKLIK ÇIKTI

Rifkin, kürsel ekonomi ile ilgili görüşlerini İngilizce olarak aktardı. Salonda çeviri kulaklığı sadece protokolde yer aldı. Organizasyonı takip edenler Rifkin'in ne dediğini anlamayınca karışıklık çıktı.

İTHAL DANIŞMAN KONUŞTU, SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUYA KALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.