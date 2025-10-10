Gazze ateşkesi sonrası NSosyal'de gündem oldu: Umudun Anahtarı Erdoğan

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı ve binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırılar sona erdi. Mısır'da İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı belirtildi.

Öte yandan Hamas açıklamasında, barışa yönelik katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

TRUMP: ERDOĞAN KİŞİSEL OLARAK ÇOK İLGİLENDİ

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığını belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı." dedi.

NSOSYAL'DE GÜNDEM OLDU

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kez daha mazlumların sesi olan, Gazze'deki Filistinlilerin uğradığı soykırımı dünyaya haykıran Başkan Erdoğan'ın bu çabaları sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medya platformları NSosyal ve X'te "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Filistin'de direnişin simgesidir anahtar. Eve, toprağa geri dönmenin umududur. Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi Filistin'deki mazlumlar için özgürlüğün kapısına anahtar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Dünyanın sustuğu yerde, adaletin ve insanlığın sesi Türkiye'den yükseliyor. Gazze'nin unutulmasına izin vermeyen bu ses, umudun sesi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sadece Türkiye'nin değil, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların lideri... O "Recep Tayyip Erdoğan"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Küresel Barışın Teminatı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Gazze'nin unutulmasına biz müsaade etmedik, etmeyeceğiz. DÜNYANIN SUSTUĞU YERDE TÜRKİYE KONUŞTU!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tüm dünya susarken konuşan, Zulme karşı dimdik duran, Gazze'nin, mazlumların gür sesi olan, #UmudunAnahtarıErdoğan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu. Hakikati savunmaktan, mazlumun sesini yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Her nerede bir mazlum varsa orada #UmudunAnahtarıErdoğan. Bugün Gazze'de yapılan ateşkesin arkasındaki güçlü ses Türkiye, kararlı duruş Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ateşkes barışla nihayete erene kadar Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Dünyanın Sustuğu Yerde Türkiye Konuştu. "Gazze'nin unutulmasına biz müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye; adaletin sesi, mazlumun sığınağı, zulme karşı vicdanın adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetinin soğuk diline, vicdan ve hakkaniyeti hatırlatmış bir dünya lideridir. Gazze'den Türk dünyasına, Balkanlar'dan Afrika'ya; nerede bir mazlum varsa Türkiye oradadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, dünyaya vicdanla seslenmeye ve mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz inşallah.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze'nin feryadını duymuş, bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir. Uluslararası platformlarda, ikili ve çok taraflı görüşmelerde sergilenen bu dirayetli liderlik, sessizlerin sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda sergilediği irade, Türkiye'nin gücünü tarihten alan kimliğinin bir tezahürüdür. Bu irade, köklerini bin yıllık medeniyetimizin adalet anlayışından alan, merhamet ve dayanışma ilkeleriyle şekillenmiş bir duruştur. Türkiye, bu anlayışla, küresel vicdanın yeniden uyanması için çağrısını sürdürmekte, insanlığın unutmaya meylettiği değerleri yeniden hatırlatmaktadır."