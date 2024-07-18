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Sosyal medyada İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan şüpheli yakalandı

Sosyal medyada İslami değerlere ve Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine başlatılan inceleme kapsamında paylaşımları yapan şüpheli Adana'nın Seyhan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Sosyal medyada İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca inceleme başlatıldığını ifade etti.

İncelemede, hesabın kapatılıp, içeriklerinin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımları yapan M.Ç'nin (23) Seyhan ilçesinde gözaltına aldığını bildirdi.

M.Ç. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tahkikat başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

  • Adana
  • Seyhan
  • İslami değerler

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