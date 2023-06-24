İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyada ''öncelikli hasta'' dezenformasyonu: İddialar yalanlandı
Güncel

Sosyal medyada ''öncelikli hasta'' dezenformasyonu: İddialar yalanlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların 'öncelikli hasta' muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, 'Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır.' ifadesini kullandı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 19:14 - Güncelleme:
Sosyal medyada ''öncelikli hasta'' dezenformasyonu: İddialar yalanlandı
ABONE OL

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını aktardı.

Koca, şunları kaydetti:

"Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.