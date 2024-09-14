İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye 1 gözaltı
Güncel

Sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye 1 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan müstehcen görüntüye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye 1 gözaltı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı paylaşımların yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.

Yapılan araştırmada görüntülerin Alanya ilçesinde çekildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "13 Eylül saat 21.00 sıralarında paylaşılan müstehcenlik içerir görüntüye ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın 12 Eylül'de Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Olayı gerçekleştiren şüphelinin F.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

  • Antalya
  • gözaltı
  • müstehcen görüntü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.