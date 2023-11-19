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Sosyal medyada paylaşıldı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13-19 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme, ziyaret ve programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Sosyal medyada paylaşıldı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi
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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım Çarşamba Günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını 16 Kasım'da ziyaret eden Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü ise Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü, ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Kasım Cumartesi günü Milli Türk Talebe Birliği 62'nci Genel Kurulu'na katıldı ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.

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