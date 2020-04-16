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Koronavirüs provokatörlerine geçit yok! 303 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 765 şüpheli şahıstan 303'ü yakalandı.

16 Nisan 2020 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:47
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Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı" denildi.

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