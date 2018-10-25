Sosyal medyada terör propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve milis-işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 10 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şahıs da gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, tabanca ve tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.