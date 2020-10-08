Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere operasyon: 59 gözaltı

AA 08 Ekim 2020 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:18

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile ortak yürütülen NARKONET-6 Operasyonu’nda, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 83 zanlıya yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

160 ekip, 396 personel ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 59 şüpheli gözaltına alırken, 24'ünün de yakalama çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 0,5 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 4 grinder (öğütücü) ele geçirildi.

Narkotik Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla 2017'den bugüne kadar gerçekleştirilen 6 ayrı NARKONET operasyonu ile toplam 534 şüpheliye yasal işlem yapıldı.