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Sosyal medyadaki skandal çağrıya tutuklama

Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden silah ifşası yaparak AK Partililer için ‘öldürün' çağrısında bulunan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Sosyal medyadaki skandal çağrıya tutuklama
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Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.G. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden: D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.G., "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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