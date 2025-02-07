İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı
Güncel

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal medya hesabında yayınladığı videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen ve İzmir'de polis ekiplerince yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı
ABONE OL

Sosyal paylaşım sitesi X'de bir video yayınlayan ve yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen kadını yakalamak için çalışma başlatıldı. Adının Z.M. olduğu ve İzmir'de ikamet ettiği tespit edilen kadın, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir. "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.