İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4724
  • EURO
    38,3911
  • ALTIN
    3419.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sosyal medyadan FETÖ propagandasına hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan Yeni Asya gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın davası karara bağlandı. Güleçyüz ve bir sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, 2 sanık ise beraat etti.

AA4 Mart 2025 Salı 12:58 - Güncelleme:
Sosyal medyadan FETÖ propagandasına hapis
ABONE OL

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Kazım Güleçyüz, Emrullah Altug, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmaları alınan sanıklar beraat talebinde bulunurken, sanık Rasih Yılmaz, "FETÖ denilen yapı beni de dinlemiştir. Önceki savunmalarım geçerlidir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Kazım Güleçyüz ile Ömer Demir'i "FETÖ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, Güleçyüz hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanık Emrullah Altug'un üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı, sanık Rasih Yılmaz'ın ise suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

- DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terörist başı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Emrullah Altug, Kazım Güleçyüz, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında, terör örgütü propagandası oluşturacak tarzda yayın yaptıkları, görüntü ve yazılar paylaştıkları belirtilmişti.

Sanıkların, sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösterir nitelikte faaliyette bulundukları ifade edilen iddianamede, 4 sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.