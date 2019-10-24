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Sosyal medyadan maymun satışına operasyon

Ticareti özel izine tabi 2 maymunu, yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan maymunların, yasa dışı yollarla yurda getirilerek sosyal medya üzerinden satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli Y.T. ile müşteri gibi davranarak sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polis, "örümcek" cinsi maymun için 8 bin 500, "rhesus" cinsi maymun için ise 7 bin 500 liraya anlaştı.

Polis, çalışma kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese düzenlediği operasyonda Y.T'yi gözaltına aldı.

Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Evdeki aramada bulunan 2 maymunun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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