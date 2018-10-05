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Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı öne sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

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Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın Afrin'i bahane ederek Türkiye'de olaylar çıkartıp 51 kişinin ölümüne neden olduğu 6-7 Ekim tarihinin yıl dönümü önce bölücü terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi sosyal medyadan övenlere yönelik operasyon başlattı. 
 
Şafak vakti eş zamanlı olarak 10 adrese giren Ceyhan polisi 7 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların dijital malzemelerine de el konuldu. 
 
Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye girerken yüzlerini gizlemeye çalıştığı görüldü.
 

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