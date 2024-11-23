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Güncel

Sosyal medyadan polislere hakaret etmişti: Tutuklandı

Adana'da sosyal medya hesabından polislere hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Sosyal medyadan polislere hakaret etmişti: Tutuklandı
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 2 hafta önce yarış yapmak için toplanan bir grup araç sürücüsü, polis ekiplerince dağılmaları konusunda uyarıldı.

İhtara uymayıp polisle tartışan bazı kişiler, çıkan arbedede biber gazı kullanılarak uzaklaştırıldı.

Biber gazından etkilenenlerden Mehmet K. (25), sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ekiplere hakarette bulundu.

Paylaşım üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Mehmet K, ifadesinde, paylaşımı alkolün etkisindeyken yaptığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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