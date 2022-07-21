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Sosyal medyadan rahatsız ettiği için tartıştıkları adamı eve çağırıp öldürdüler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan Ordu (43), sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) tarafından çağrıldığı evde sopayla darp edilerek, öldürüldü. Cinayet sonrası cesedi yol kenarına atan karı-koca ve Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K. gözaltına alındı.

DHA21 Temmuz 2022 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
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Bolvadin'e bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda dün saat 09.00 sıralarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin Ramazan Ordu'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi.

Araştırmanın ardından otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Ekipler, T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğu tespit edilen şüphelileri Dipevler köyünde gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren karı-koca, Ramazan Ordu'yu sopayla darbederek, öldürdüklerini itiraf etti.

ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

T.Ö.'nün Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri, 19 Temmuz'da Ordu'nun eve geldiğini söylediği ortaya çıktı. Daha sonra evde aralarında çıkan tartışmanın ardından da sopayla kendisini darbederek, öldürdükleri, ardından da cansız bedenini yol kenarına attıkları ortaya çıkarıldı. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sosyal medyadan rahatsız ettiği için tartıştıkları Ramazan Ordu'yu eve çağırıp, sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden S.Ö., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna 'Namus' yanıtını verdi.

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