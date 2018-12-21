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Sosyal medyadan reklamla kaçak içki satışı jandarmaya takıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yurt dışından kaçak yollardan getirilen alkollü içkileri Instagram hesabı üzerinden reklamını yaparak, Türkiye'deki piyasa fiyatının yarısına sattığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
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Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeni Mahalle'de yaşayan H.D.'nin yurt dışından kaçak olarak getirdiği çeşitli türlerdeki içkileri 'Instagram' hesabı üzerinden reklam yaparak Türkiye'deki piyasa fiyatının yarı fiyatına sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak olduğu belirlene 2 şişe şarap ve 2 şişe likör ele geçirildi. H.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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