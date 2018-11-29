Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sosyal medyadan seslenen beşizlere Vali Gül’den sürpriz

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden beşiz bebekleri ile ziyaret etmek isteyen aileye “siz zahmet etmeyin biz geliriz” diyerek sözünü tuttu. Aileye sürpriz yapan Vali Gül, beşiz bebekleri eşi Gülden Gül Hanımefendi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le evlerinde ziyaret etti.

  • Muammer Başkan- TürkMedya Ege Temsilcisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiz bebekleri ile yedi çocuk sahibi olan Esen ailesi, ziyareti memnuniyetle karşıladı. Baba İbrahim Esen; “Sosyal medya çağrımızı duyan Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz, biz ziyaret edelim dedik, kendileri zahmet edip geldiler. Çok mutlu olduk”  dedi.

Vali Gül, Esen ailesini tebrik ederek aile kurumunun önemine değindi. Gül, çocukların geleceğin mirasçıları olduğunu belirterek “Çocuklarımız yarınlarımızın teminatı, yaşama sevincimizdir. Onların sağlıklı bir hayat sürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizlerin vazifesidir. Esen ailesinin bu güzel yavrularına sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür diliyorum. Ailemize destek için zaten belediyelerimiz, sosyal yardımlaşma derneklerimiz bu konuda ellerinden geleni yapmışlar ve yapmaya da devam edeceklerdir. Bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getirme gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

İsimleri Aslıhan, Ahmet, Berat, Mesut ve Selim olan bebeklerle yakından ilgilenerek bir süre onları seven Vali Gül, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA