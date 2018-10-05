Sosyal medyadan terör propagandası: 6 gözaltı
Erzurum'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
- AA
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal medya hesaplarından "terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri" öne sürülen 6 zanlı, kent merkezi ile Tekman ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Adreslerinde tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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