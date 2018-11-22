Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

<p> İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen Ş.A. ve F.G'yi gözaltına aldı.</p> <p> Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.</p>
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