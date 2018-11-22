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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen Ş.A. ve F.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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