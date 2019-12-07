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Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.'nin (32) evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekiplerce Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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