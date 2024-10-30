Başta CHP olmak üzere öğretmen adaylarının hassasiyetleri üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan muhalefet, şimdi de sahte belge üzerinden muhalefet etmeye başladı.

Daha önce doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapılan öğretmen atamaları, MEB'in yaptığı Yönetmelik değişikliğiyle sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisi, %100'den %50'ye düşürülmüş ve adayın KPSS puanının da başarı puanına yüzde 50 olarak eklenmesi sağlanmıştı.

Ancak başta CHP olmak üzere irili ufaklı bazı siyasi parti ve sendikalar tarafından bu hükmün iptali ve sözlü sınav puan etkisinin %100 olarak devam etmesi için konuyu yargıya taşıdı ve çeşitli eylemler düzenledi. Danıştay ise yapılan tüm bu başvuruları, öğretmenlerin lehine olacak şekilde ret etti.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı adayların daha fazla bekleyerek mağduriyet yaşamaması için esasa ilişkin kararı beklemeden mülakat sonuçlarını 25 Ekim Cuma günü açıklanmıştı. Bunun ardından, CHP'nin başını çektiği muhalefet çevreleri şimdi de sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte sonuç belgelerini kullanarak MEB'e ve Hükümete karşı algı operasyonu yapmaya başladı.

Bu çerçevede irili ufaklı muhalefet çevrelerince öğretmen adayları, Sosyal medyadan doğruluğu araştırılmadan dolaşıma sokulan sahte sonuç belgeleri ile provoke edilerek sokağa çağrılıyor.

MUHALEFET, SOSYAL MEDYADAKİ SAHTE BELGELERE KADAR DÜŞTÜ

İddiaya konu olan sözlü sınav belgelerine göre KPSS puanı 79 ve daha düşük olan adaylara mülakatta 100 puan verilmiş. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre KPSS puanı 79 olup da mülakatta 100 alan hiçbir aday yok.

KPSS PUANI 93'ÜN ALTINDAKİ HİÇBİR ADAY MÜLAKATTAN 100 ALMAMIŞ

CHP ve muhalefet çevreleri, sahte belgelerle öğretmen adaylarını istismar ederken sonuçlara göre KPSS puanı 93'ün altındaki hiçbir adayın sözlü sınavdan 100 puan almadığı ortaya çıktı.

60 BİN ADAY İÇİNDE SADECE 100 KİŞİ BARAJI GEÇEMEMİŞ

Ayrıca adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınava giren 60 bin öğretmen adayı içinden sadece 100 civarında aday 60'ın altında puan alarak atama tercihinde bulunma hakkı elde edemedi.

Öte yandan sosyal medyada sözlü sınav puanı 5-10 olduğu iddia edilen adayların ise sınavda herhangi bir nedenle sorulara hiçbir şekilde cevap vermedikleri öğrenildi. Söz konusu adaylara normalde "sıfır" puan verilmesi gerekirken sistem müsaade etmediği için en düşük puan verildi.

Özel, adaylık krizini derinleştirdi

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