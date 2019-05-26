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'Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyanın iyi ve kötü yanları bulunduğunu belirterek, “Sosyal medyayı dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi hayırlı yolda kullanmalıyız” ifadesini kullandı.

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Erbaş, Ankara’da çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerle sahurda bir araya geldi. Başkanlık yemekhanesinde düzenlenen programda Erbaş, gençlerin ramazanını tebrik ederek onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erbaş, teknolojik gelişmelerin birçok kolaylık getirdiği gibi çeşitli olumsuzlukları da bünyesinde barındırdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: İletişimdeki, ulaşımdaki teknolojik gelişmeler birçok imkan sunuyor. İyi yanları var, kötü yanları var, bizim iyi yanlarını kullanmamız lazım. Sosyal medyayı dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi hayırlı yolda kullanmalıyız.

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

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