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'Sovyet mafyası'na İstanbul'da operasyon

Rus, Gürcü, Azeri ve Ukraynalılardan oluşan çete çökertildi. Zanlıların, Azeri mafya babasını öldürmek için İstanbul’a geldiği saptandı.

01.02.2020  08:08 - Güncelleme: 01.02.2020  08:08

İstanbul polisi Rusya bağlantılı suç örgütüne eşzamanlı operasyon düzenledi. Baskında biri Rus, 3’ü Ukrayna, 4’ü Gürcü, 8’i Azerbaycan uyruklu 16 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, 11 tabanca, 1 AK 47 tipi uzun namlulu silah, 222 mermi ele geçirildi. Ukrayna uyruklu elebaşı Andrea M. ile birlikte 15 adamı, Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Çete üyelerinin ‘Loto Guli’ lakaplı Azeri mafya babası Nadir Salifov ve adamlarını öldürmek için İstanbul’a geldikleri belirlendi.

RUSYA İADESİNİ İSTİYOR

Rusya tarafından aranan Salifov’un Türkiye’den iadesi istenmiş ancak talep reddedilmişti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki anlaşma gereği, suça karışan iki ülke vatandaşları, üçüncü ülkeye teslim edilmiyor.

HEDEFTEKİ İSİM NADİR SALİFOV

Azerbaycan’ın tanınan suç örgütü elebaşı Nadir Salifov 2018’de Bakırköy’de gözaltına alınmıştı. Telekonferansla Rusya’daki işadamlarından haraç aldığı iddia edilen Salifov’un adı, 3 yıl önce de Beşiktaş’ta “Hayalet” lakaplı Azeri mafya babası Rövşen Caniyev’in öldürülmesi olayına karışmıştı.

(Akşam)

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