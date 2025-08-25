Soykırımcı İsrail, Suriye'de sivillere ateş açtı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, 'İsrail işgal güçleri', Şam'ın güneybatısındaki Beyt Cin'e sabah saatlerinde sızarak baskın düzenledi.Baskını protesto etmek için bir araya gelen köy halkına soykırımcı İsrail askerleri ateş açarak müdahale etti.Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, bölgede gerginlik sürüyor.Bölge halkından Ali Hamade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra 2 civarında 7 zırhlı araç ve 100 askerle köylerine girildiğini söyledi.'Güney bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirerek bazı gençleri gözaltına aldılar. Bir gencimiz, duruma tepki gösterdiği için vuruldu ve olay yerinde öldü. Hiç müdahale edilmedi, cenazesi ancak güçler çekildikten sonra defnedildi.' diyen Hamade, 7 gencin gözaltına alındığını belirtti.Hamade, sivillerin barışçıl bir şekilde yaşadığını vurgulayarak, 'Biz hiç kimseye saldırmadık, fakat İsrail güçleri sürekli kontrol noktaları kuruyor ve sivillere saldırıyor. Halkımız korku içinde yaşıyor, bazıları evlerini terk etmek zorunda kaldı.' ifadelerini kullandı.Uluslararası insan hakları ve insani kuruluşlara çağrıda bulunan Hamade, gözaltına alınan 7 gencin serbest bırakılmasını talep etti.Abdullah Hamade de protestoya 50 yaş üstü kişilerle birlikte katıldıklarını aktardı.'İsrail askerleri, bize yaklaşmadan önce ateş açtı. Yere yattık, kaçmadık ve bekledik.' şeklinde konuşan Abdullah Hamade, sivillerin üzerine daha önce de ateş açıldığını ve köyden çıkmalarının engellendiğini kaydetti.Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, dün soykırımcı İsrail'in 'işgal güçleri'nin Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttüğü belirtilmişti.Soykırımcı İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.