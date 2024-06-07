Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 245. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRISINDA NUSAYRAT BELEDİYE BAŞKANI DAHİL EN AZ 5 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Belediyesine ait bir binayı hedef aldı.

Saldırıda aralarında Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Meğari'nin de bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

- GAZZE ŞERİDİ YEREL YÖNETİM BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yerel Yönetim Bakanlığı olarak, derin üzüntü ve taziye duygularıyla, işgal uçağının bombalaması sonucu hayatını kaybeden Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Meğari'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:42 Katar, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve İsrail'le esir değişimine ilişkin son önerisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

04:41 New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımladı.

01:42 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

01:40 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 5 Filistinli şehit oldu.

00:33 Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulun İsrail tarafından bombalanmasının ardından ölü ve yaralılarla doldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin şehit olduğu, 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

00:00 Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da bir alışveriş merkezini (AVM) insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 645 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 528 Filistinli hayatını kaybetti.