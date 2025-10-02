İSTANBUL 22°C / 17°C
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
  • Haberler
  • Güncel
  • Soykırımcı İsrail'den Sumud Filosu'na baskın! Bakanlık Türk aktivistler için devrede
Güncel

Soykırımcı İsrail'den Sumud Filosu'na baskın! Bakanlık Türk aktivistler için devrede

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail güçlerince yapılan saldırıda teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Büyükelçiliğimiz gerekli girişimlerde bulunmuştur.' açıklamasında bulundu.

2 Ekim 2025 Perşembe 11:22
Soykırımcı İsrail'den Sumud Filosu'na baskın! Bakanlık Türk aktivistler için devrede
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken, bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.

