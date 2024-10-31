Soykırımcı İsrail'e BM sillesi: Üyeliği askıya alınsın

Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlalleriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Raporunda, "Doğu Kudüs Dahil İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları Durumu" adıyla başlık açan Albanese, İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin Gazze'nin ötesine yayıldığına, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da "etnik temizlik ve ırkçılık yanlısı hareketlerin" tırmandığına dikkati çekti.

Albanese, "İsrail'in BM üyeliğinin, uluslararası yasaları ihlal etmeyi bırakana ve işgali sonlandırana kadar yeniden değerlendirilmesini veya askıya alınmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırımcı saldırılarının" açıkça hukuka aykırı olduğunu belirten Albanese, bu konuda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına işaret etti.

Albanese, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunmaya hiçbir hakkı yoktur. UAD, İsrail'in askeri varlığını koşulsuz ve mümkün olan en kısa sürede tamamen geri çekmesini, kolonileri kaldırmasını, işgal altındaki Filistin topraklarındaki doğal kaynakları ele geçirmeyi durdurmasını ve ayrıca tazminat ödemesini emretti."

UAD kararlarına göre İsrail'in en geç gelecek yılın eylül ayında Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulayan Albanese, "Ve soru şu; ABD, İsrail'in UAD'nin geçici önlemlerine uymasını sağlamak için ne yapıyor?" ifadesini kullandı.