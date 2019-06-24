Soylu: 51 bin 909 güvenlik personelimiz görev yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu, Gaziosmanpaşa’da bulunan Dobruca Ortaokulu’nda kullandı. 1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu, “İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Bir seçim kampanyası oldu. Milletimiz güven içinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Seçimde oy kullanma işlemi sorunsuz başladı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Seçim süresince 51 bin 909 güvenlik personeli çalışma yürüttü. Allah hayırlı etsin inşallah” dedi.