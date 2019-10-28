Soylu: 'Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir'
İçişleri Bakanı Soylu, 'Öldürülen El Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de (Mazlum Kobani) o kadar teröristtir.' dedi.
- İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen El Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de (Mazlum Kobani) o kadar teröristtir." dedi.
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