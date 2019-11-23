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Soylu: Biz hiçbir zaman sömüren devlet olmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nizip ilçesindeki Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası’nın açılışında yaptığı konuşmada, sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın önemli bir dönemden geçtiğini söyledi.

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Soylu, “Dünyadaki toplumsal, ekonomik ve sosyal olayları görüyoruz. Bunları bu güzel topraklara bir şekilde taşımak isteyenler var. Ama tüm bunların yanında o kadar güzel şeyler de var ki.” dedi. 

DÜNYAYA İYİ ÖRNEK OLUYORUZ 

Soylu, Türkiye’nin önünde çok iş olduğunu ve işe aslında daha yeni başlandığına dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Suriye, Irak düzelecek. İran istikrara kavuşacak. Balkanlar, Afganistan, Pakistan’da yarından emin olmayan çocuklar, bombalar altında çocuğunu korumak için üzerine kapanan anneler tüm bunlar düzelecek. Ama bu süreçte dünya ve Avrupa tarihi yazacak ki bunda bugünkü Türkiye pay sahibi olacak. Bugün biz dünyaya çok iyi bir örnek veriyoruz. Hemen yanı başımızda Cerablus, Rai, Çobanbey, Azez, Mare, El Bab, Afrin, istikrarsız bir ortamın bir huzur ortamına nasıl getirileceğini ortaya koyduk. Vallahi Amerika, Almanya, İngiltere bunu yapamaz. Yıllarca Afrika’yı Asya’yı sömürdüler. Biz bir yeri sömüren bir devlet olmadık hiçbir zaman.”  

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