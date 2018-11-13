Soylu, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'u kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'u kabul etti.
- AA
Soylu, Türkiye'de resmi temaslarda bulunan Lowcock ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşmede, Suriye'deki insani krizin giderilmesine yönelik çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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