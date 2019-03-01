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'Üst düzey bir yönetici 'Zordayım' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda yaşadığı bir olayı anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ülkenin üst düzey yöneticisinin Erdoğan’a zor durumda olduğunu olduğunu söylemesi üzerine 25 saat içerisinde yükte ve pahada ağır iki kargo uçağının o ülkenin başkentine iniş yaptığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu’nda bir dizi programa katıldı. Zeytinburnu'nda vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, terörle mücadeleden 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısında ben de yanındaydım. Dedi ki; ‘Zordayım, bir takım sıkıntılı olaylar başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara, şunlara ihtiyacım var’. Notlarını aldı. Kağıdı bana uzattı. ‘Bunları verebilir miyiz?’ dedi. ‘Emredersiniz, bir bakayım’ dedim. Sonra en yakın zamanda gönderelim diye talimat verdi. Günlerden Çarşamba saat 17.00 idi. Dünyada böyle bir şey yok. Perşembe günü saat 18.00’de hem pahada ağır hem yükte ağır iki büyük kargo uçağıyla beraber bildiğiniz ülkelerden birinin başkentine yirmi beşinci saatte bizim evlatlarımızla beraber indi. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bunu daha yükseltmeliyiz. Bunu daha büyütmeliyiz. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız” dedi.

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