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Bakan Soylu: Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da 5 ton esrar yakalandığını bildirdi.

  • İHA
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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti’nin Akyurt ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Soylu, “Bu millet sıkıntılı dönemlerden geçti. Bu milleti terörün kucağına itmeye çalıştılar, bu milleti birbirine düşürmeye çalıştılar. Sabahleyin Kalecik’de anlattım. Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalanmasını son 1 buçuk ayda 2 defa gerçekleştirdik. Birini Erzincan’da, birini Erzurum’da. Sabahleyin dedim ki bizimkiler okul minibüsüne saklanmış bir aracı durdurdular. İçinden 2 ton esrar aldılar. Şimdi, buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum, 5 ton esrar daha yakalandı” diye konuştu.
 
“FARE GİBİ, SIÇAN GİBİ KAÇIYORLAR MAĞARALARDA SAKLANIYORLAR”
 
Soylu, “DHKP-C, DEAŞ, FETÖ, PKK hepsine büyük bir hezimet yaşatıyoruz. O 15 bin kişinin dağlarda olduğu zamanlar geçti. Şimdi 700 kişi var. Onlar da başlarını çıkaramıyorlar. Fare gibi, sıçan gibi kaçıyorlar mağaralarda saklanıyorlar” ifadelerini kullandı.
 
"FETÖ’nün ayağına basıyoruz, uyuşturucu satıcılarının ayağına basıyoruz, PKK’nın ayağına basıyoruz, PYD’nin ayağına basıyoruz” diyen Soylu, “Bu Türkiye’ye zarar verenlere karşı, PKK’ya, FETÖ’ye, uyuşturucu satıcılarına karşı bizim boynumuzu 31 Mart akşamı ne olursunuz eğdirmeyin. Kandil’e bizim boynumuzu eğdirmeyin. Antalya’da bundan 2 yıl önce turist sayısı 6.5 milyondu. Bu sene 12 milyon oldu. Mardin’de otellerde yer yok, Diyarbakır’da otellerde yer yok, Batman’da otellerde yer yok, Van’da otellerde yer yok. Doğu ve Güneydoğu’nun her tarafı Allah’a şükürler olsun turistlerle dolu. Terör bitti, huzur geldi” şeklinde konuştu.
 

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