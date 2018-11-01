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Soylu, envantere katılacak helikopterlerin fotoğrafını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılacak S-70i model 2 genel maksat helikopterinin fotoğrafını paylaştı.

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Soylu, Twitter hesabında, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınacak helikopterlerin fotoğrafına yer verdi.

Bakan Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı envanterine 21 Kasım 2018 tarihinde katılacak S-70i model genel maksat helikopteri. Filomuza iki kuş daha." ifadelerini kullandı.

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