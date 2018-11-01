Soylu, envantere katılacak helikopterlerin fotoğrafını paylaştı

Soylu, Twitter hesabında, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınacak helikopterlerin fotoğrafına yer verdi.

Bakan Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı envanterine 21 Kasım 2018 tarihinde katılacak S-70i model genel maksat helikopteri. Filomuza iki kuş daha." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine 21 Kasım 2018 tarihinde katılacak olan S-70i model genel maksat helikopteri.



Filomuza iki kuş daha... 👍🚁🚁 pic.twitter.com/bYeOAGOMyn