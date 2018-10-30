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Bakan Soylu:Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden 114 tanesi öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl içerisinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda sözde üst düzey yönetici 113 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
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"Son bir yılda bin 451 PKK'lı etkisiz hale getirildi"
 
Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi." dedi.
 
Bakan Soylu, şöyle devam etti:
 
"Son bir yılda bin 451 PKK'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ'lı da tutuklandı."
 
Tunceli'de 2 askerin şehit olması
 
Tunceli'de iki askerin şehit olmasıyla ilgili konuşan Soylu, "Kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuşuz gibi bir anlayışı kamuoyunda yaygınlaştırmak ve terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı." diye konuştu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar."

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