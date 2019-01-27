İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Havalimanında enselenerek yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yaptı.

"ERZURUM'DA 535 KİLO EROİN YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile bir ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı" dedi.