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Güncel

Soylu ile Yerlikaya şahit oldu Valiliğin otele yerleştirdiği evsiz çiftin nikâhı kıyıldı

İstanbul Valiliğince başlatılan 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması kapsamında otele yerleştirilen evsiz çiftin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla nikahları kıyıldı. Öte yandan, Bağcılar'da ev tutulan çiftin 1 yıllık kira masraflarının Bağcılar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılandığı ve eşyaları alınıp eve yerleştirildiği bildirildi.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 17:44 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 17:44
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İstanbul Valiliğince başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında otele yerleştirilen evsiz Merve Yılmaz ve Hüseyin Çetin çifti yetkililere evlenmek istediklerini bildirdi.

Bu isteğe kayıtsız kalmayan Vali Yerlikaya'ya gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi. Merve Yılmaz ve Hüseyin Çetin çifti için bugün Bağcılar Halk Sarayı'nda nikah töreni düzenlendi.

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Düzenlenen nikah törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti İstanbul milletvekilleri İffet Polat, Serap Yaşar, Arzu Erdem, Tülay Kaynarca katıldı. Soylu ile Yerlikaya'nın da nikah şahidi olduğu çiftin nikahını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı.

TÜM İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

Öte yandan, Bağcılar'da ev tutulan çiftin 1 yıllık kira masraflarının Bağcılar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılandığı ve eşyaları alınıp eve yerleştirildiği bildirildi.

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