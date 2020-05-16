İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soylu: Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız
Güncel

Soylu: Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız.'

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:12 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:16
ABONE OL

AYRINTILAR GELİYOR...

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.