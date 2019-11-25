Soylu: Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640'tır İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir.'