Soylu: Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640'tır
İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir.'
- AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir."
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