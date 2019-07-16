Bakan Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle güvenlik toplantısı

Soylu başkanlığında Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, 81 il valisi, bölge ve il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve sahil güvenlik komutanları katıldı.

Bakanlığın tüm birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda, terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, trafik güvenliği, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele ile afetlere hazırlıklı olma konuları ele alındı.

Toplantıya ayrıca İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da iştirak etti.