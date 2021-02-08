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Güncel

Bakan Soylu'dan Piri'ye çok sert cevap! ''Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AP'de Hollanda'yı temsilen eden Kati Piri'nin açıklamalarına sert cevap verdi. Bakan Soylu, 'Çirkin taleplerinde yaşlanacaksın' dedi.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 07:12 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 07:13
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İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına cevap verdi. Bakan Soylu, Piri'nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.

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