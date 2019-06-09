28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişi hakkında soruşturma

Trabzon Valiliğinden, Trabzon Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, 'Akıllı ol Soylu' diyerek tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 Haziran'da Ramazan Bayramı ziyareti için kente gelen Soylu'nun havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini bekleyen topluluk içindeki kişinin, Soylu'yu hedef alıp "Akıllı ol" diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve CHP İl Başkanı Güzide Uzun'un bazı basın yayın organlarında yer alan, "provokasyonu Soylu'nun yaptığı, Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişiyi tanımadıkları" şeklindeki ifadeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla güvenlik araştırması ve çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Araştırma ve çalışma neticesinde söz konusu kişinin CHP il yönetimi, il başkanı ve milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki CHP belediye başkan adaylarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Bahsi geçen şahıs hakkında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na yönelik kullanmış olduğu 'Akıllı ol Soylu' şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Aşkı çok uzaklarda buldu ama evlenemiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişi hakkında soruşturma

Bakan Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişi hakkında soruşturma

TBMM, yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

TBMM, yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

300 kişi yaşıyor! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

300 kişi yaşıyor! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Çocuğun 'Lütfen diziyi bitirin' şikayeti RTÜK'ü harekete geçirdi

Çocuğun 'Lütfen diziyi bitirin' şikayeti RTÜK'ü harekete geçirdi

Yeni uygulama yaygınlaştı! Emlakçılar devre dışı kalıyor

Yeni uygulama yaygınlaştı! Emlakçılar devre dışı kalıyor

İnşaatlardan toplayıp yaptı! Şimdi yurt dışından talep yağıyor

İnşaatlardan toplayıp yaptı! Şimdi yurt dışından talep yağıyor

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek
 

POPÜLER HABERLER

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Ülkeyi terk ediyorlar...

Ülkeyi terk ediyorlar...

Emekliye 368 lira ek ödeme

Emekliye 368 lira ek ödeme

Antalya'da bayram bitmiyor...

Antalya'da bayram bitmiyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA