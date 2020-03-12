Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren tatil açıklaması...

12 Mart 2020 Perşembe 19:38 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 19:42

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor. Satır başları şöyle:

Koronavirüse karşı Türkiye olarak etkin ve başarılı mücadele verdik. İlgili birimlerimizin tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu tedbirler kararlı bir şekilde uygulandı ve bundan sonra da devam edecek.

Sağlık, eğitim, turizm, ekonomi alanlarında başarılı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete kapılmadan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde dinlemek suretiyle bu süreci atlatmak mümkündür.

Sayın bakanımız da ifade etti, sorun küresel ama mücadele ulusal. Bu salgının seyrini izlerken atabileceğimiz adımlarla ilgili değerlendirmeleri, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini vatandaşlarımızın dikkate alması büyük öneme haizdir.

OKULLAR TATİL EDİLDİ



Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir.

Üniversitelerimizle 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak.

SPOR FAALİYETLERİ SEYİRCİSİZ GERÇEKLEŞECEK



Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum.

KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞI İZNE TABİ OLACAK



Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi imzalandı. Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerin yurt dışına çıkması izne tabi olacaktır.

Vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışı gündeme alındı. Tavsiyemiz fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri, ertelemeleridir. Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Dünyadaki tabloya baktığımızda Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu netice verdiğini görüyoruz. Panik havası yaratmadan, rehavete de kapılmadan bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın genç, yaşlı, öğrencisiyle bu tavsiyeleri dikkatle hayata geçirmeleri önem arz ediyor. Konularla ilgili bakanlık, başkanlık, kurumlarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. İhtiyaç hasıl olduğunda bu açıklamaları kendileri yapacaktır."