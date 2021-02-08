Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in iftiralarına yargı son noktayı koydu

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:09

Derneğin açtığı dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde karara bağlandı.



Mahkeme, Deniz Feneri'ni haklı bularak Özdil'in, derneğe hakaret ve iftirasını tescilledi ve Sözcü Gazetesi sahibi ve sorumlu müdürünü 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Davayı dernek adına Avukat Kamil Özçelik takip etti.

YILMAZ ÖZDİL'DEN KAZANILAN İKİNCİ DAVA

Sözcü yazarı Özdil alışkanlık haline getirdiği hakaret ve iftira içeren yazıları daha önce de yazmıştı.

Tazminat ödediği dava konusu yazıları yazmayı adet haline getiren Özdil, aynı yazılara daha önce de köşesinde yer vermiş ve söz konusu ifadeleri nedeniyle gazetedeki köşesinin tamamında Deniz Feneri'nin tekzip metnini yayınlamak zorunda kalmıştı.

Mahkeme söz konusu davada, "Kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmayan iftira ve ifadelerinin kişilik haklarını ihlal ettiğine ve eleştiri, düşünce açıklaması ve ifade özgürlüğü kapsamında sayılmadığına" karar vermişti.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada;

"Yılmaz Özdil bir gün bile bizi dinlemedi.

Davetimize icabet edip dernek genel merkezine gelmedi.

Bize bir telefon açıp soru sormadı.

Kolay olanı seçti, yargısız infaz yapmaya devam etti.

Bu kazandığımız tazminatla dünyada yokluk ve sıkıntı çeken mazlumların yaralarını sarmaya devam edeceğiz.

25 yıldır olduğu gibi" dedi.